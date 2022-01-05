كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تحتفل بتخريج 900 طالب وطالبة

دمشق-سانا

احتفلت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق اليوم بتخريج 900 طالب وطالبة باسم دفعة “الأمل بالعلم” وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية.

وتضمن حفل التخرج تكريم الطلاب المتفوقين والأوائل على مستوى الأقسام وفقرات غنائية لفرقة “وجهة نظر” الطلابية والمغني عمر حصوة.

عميد الكلية الدكتور عمار ناصر آغا أكد في كلمة له أن المرحلة الحالية بحاجة جهد كل خريج للمساهمة بإعادة بناء الوطن داعياً الخريجين إلى الالتزام بالأخلاقيات المهنية وأن يكونوا صوراً مشرقة لكليتهم كونهم سفراء لها داخل وخارج سورية.

رئيس الهيئة الإدارية في كلية الاقتصاد عدي أبو حسون أعرب عن فخره بتمثيل هذه الدفعة من الخريجين التي واجهت وكافحت في كل الظروف من أجل الوصول إلى لحظة التخرج بكل عزيمة وثبات مشيراً إلى أن الهيئة أولت دائماً الاهتمام لإرشاد الطلاب خلال حياتهم الجامعية.

وفي كلمة الخريجين أكدت الطالبة خولة جميل عائشة أن الخريجين سيعملون من خلال ما تعلموه على المساهمة في بناء الوطن وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وفي لقاءات مع سانا عبر الخريج لؤي ديب عن سعادته بالوصول إلى يوم التخرج الذي يشكل نهاية لمرحلة الدراسة وبداية لطريق العمل والحياة المهنية بينما أعربت الطالبة نغم شمس الدين عن شكرها لأهلها وأساتذتها ولكل من وقف بجانبها خلال حياتها الدراسية.

هيلانه الهندي

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