ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحماة

حماة-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم 24 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة وسحبت 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية بهدف تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية كما ضبطت سيارة قمح مخالفة واردة إلى فرع المطاحن في كفربهم.

وبين مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لمراسل سانا أن عناصر المديرية ضبطوا سيارة قمح واردة إلى فرع المطاحن في كفربهم لقيام سائقها بسرقة كمية من القمح ووضع ما يعادلها من مادة الرمل النبكي لإخفاء نقص الوزن مؤكدا أنه تمت إحالة المخالف إلى القضاء موجوداً وتحويل الحمولة للغربلة والتعقيم للتخلص من الرمل وتحديد مقدار النقص.

ولفت إلى أن الضبوط شملت مخبزاً في حي عين اللوزة بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز إلى جانب تنظيم ضبط بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل بحق أحد المخابز والمتاجرة بالأقماح وغش الوزن عبر إضافة الرمل النبكي بحق أحد المحلات في حي عربش بالمدينة كما شملت الضبوط أيضا عدم حيازة فواتير خضار وفواكه ومواد غذائية وعدم الإعلان عن أسعار الألبسة والخضار واللحوم الحمراء والفروج والأسماك في عدة محال تجارية بمدينة حماة.

عبد الله الشيخ