أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا في مشافي الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشفت وزارة الصحة الأمريكية اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون للعلاج في مشافي الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ100 ألف.

ونقلت شبكة CNN عن الوزارة قولها إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المشافي الأمريكية بلغ 103 آالاف وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا الرقم منذ قرابة 4 أشهر.

كما ارتفع عدد الأطفال الذين يدخلون المشافي للعلاج من فيروس كورونا في مختلف الولايات الأمريكية ووفق بيانات رسمية وصلت حالات دخول الأطفال للمستشفيات إلى مستوى قياسي كما تضاعف هذا الرقم في ولاية الينوي ثلاث مرات تقريباً.