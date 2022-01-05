ارتفاع طفيف بأسعار الذهب

لندن-سانا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم حيث عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 79ر1818 دولاراً للأوقية كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 3ر0 بالمئة إلى 50ر1819 دولاراً.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 06ر23 دولارا للأوقية وارتفع سعر البلاتين 9ر0 بالمئة الى 980 للأوقية والبلاديوم 1ر2 بالمئة الى 08ر1910 دولارات للأوقية.

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