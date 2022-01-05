غيابها عن الأندية وقلة ملاعبها.. أبرز صعوبات‏ كرة اليد في حمص ‏

حمص-سانا

تواجه كرة اليد في محافظة حمص العديد من الصعوبات التي تقف عائقاً دون تطوير مستوى اللاعبين وأبرزها قلة الأندية الممارسة للعبة في المحافظة إضافة إلى قلة الملاعب والكوادر التدريبية.

رئيس اللجنة الفنية للعبة في حمص هاني سليمان قال في تصريح لسانا إن واقع ‏كرة اليد في المحافظة غير مرض لعدة أسباب منها عدم جدية نادي الكرامة الممارس ‏الرئيسي للعبة في المحافظة بالتعامل مع اللعبة وغيابها عن الأندية الرياضية إضافة إلى قلة الكوادر الفنية والإدارية.‏

وأضاف سليمان إن اللعبة تعاني قلة الملاعب المناسبة لممارسة اللعبة حيث تنحصر ‏التدربيات في صالة غزوان أبو زيد التابعة لمديرية التربية وغالباً ما تتضارب أوقات التدريبات ‏فيها مع تدريبات لعبة كرة السلة إضافة إلى قلة المراكز التدريبية.‏

ودعا رئيس اللجنة إلى مخاطبة اندية المحافظة لتبني اللعبة وخاصة أن تكلفتها المادية قليلة وإمكانية ‏النجاح فيها أكثر من بقية الألعاب وافتتاح مراكز تدريبية خاصة باللعبة وإقامة الدورات ‏التدريبية والتحكيمية على مختلف المستويات لإعداد كوادر مؤهلة للعمل مستقبلاً ومحاولة إيجاد أمكنة أخرى لممارسة اللعبة والتواصل مع الأندية الممارسة للعبة ‏لتنسيق العمل.

وأشار سليمان إلى ضرورة وضع خطة شاملة للنهوض باللعبة بالمحافظة والتعاون مع مديرية التربية ‏بخصوص إقامة البطولات المدرسية التي تعتبر فرصة مهمة لانتقاء الخامات والمواهب ‏الخاصة باللعبة مؤكداً أهمية تطبيق الاحتراف في اللعبة كما هو في لعبتي القدم والسلة.‏

وانتسب العام الماضي إلى اتحاد اللعبة كل من أندية الوثبة وعناز والمشرفة إضافة لنادي ‏الكرامة.‏

هنادي ديوب

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