الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من اقتحاماتهم للمدن والبلدات الفلسطينية في محاولة لتهجير أهلها وتوسيع عمليات الاستيطان لافتة إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة يشجع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته على الفلسطينيين وهدم منازلهم وسرقة أراضيهم وارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشارت الخارجية إلى أن المحتلين الاسرائيليين يتحدثون عما يسمونه بالإرهاب وكأنهم بعيدون عنه ويحاولون إخفاء إرهابهم وممارساتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني مشددة على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينظر بجدية لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل واتخاذ موقف حاسم لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوفير جميع أشكال الحماية للشعب الفلسطيني.

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