قوى العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية قبالة السواحل اليمنية

صنعاء-سانا

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن قيام قوى العدوان السعودي باحتجاز سفينة نقل للوقود قبالة السواحل اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث الرسمي باسم الشركة عصام يحيى المتوكل قوله في تغريدة على تويتر “احتجز العدوان السعودي في المياه الدولية السفينة سبلندر ساب فاير التابعة لمصانع القطاع الخاص والتي تحمل 24189 طناً من مادة المازوت” مشيراً إلى أن سفن العدوان اقتادتها قسراً إلى قبالة جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية لنقل الوقود إلى اليمن.

وبذلك يرتفع عدد السفن النفطية المتوجهة إلى اليمن التي يحتجزها العدوان السعودي إلى 5 سفن.

وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت الشهر الماضي قيام تحالف العدوان السعودي بقرصنة سفينة تحمل خمسة آلاف طن من مادة الغاز المنزلي في إطار الحصار الجائر الذي يفرضه على الشعب اليمني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency