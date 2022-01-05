مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون غرب سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم أراضي الفلسطينيين غرب سلفيت في الضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا الأراضي الزراعية شمال بلدة كفر الديك وجرفوا مساحات واسعة منها واقتلعوا أكثر من 50 شجرة زيتون بهدف الاستيلاء عليها وتوسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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