الرئيس الكازاخستاني يقبل استقالة الحكومة

نور سلطان-سانا

قبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اليوم استقالة الحكومة التي يترأسها عسكر مامين وعين النائب الأول لرئيس الوزراء عليخان سمايلوف رئيساً للحكومة بالوكالة.

وذكرت سبوتنيك أن مرسوم قبول الاستقالة نص على بقاء باقي أعضاء الحكومة على إدارة شؤون البلاد لغاية تسمية حكومة جديدة.

وسبق قبول استقالة الحكومة صدور مرسوم بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا وفرض قيود على الدخول والخروج من المدينة وذلك على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال.

وكان توكاييف دعا في خطاب وجهه أمس إلى الشعب بعدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.

وقال توكاييف إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد اليوم وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار مشيراً إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون ومثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات.

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