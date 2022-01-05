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هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب وسط إندونيسيا

2022-01-05

جاكرتا-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة مقاطعة سولاويسي وسط إندونيسيا اليوم دون أنباء عن إصابات أو اضرار.

ونقلت وكالة شينخوا عن وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية قولها إنه تم رصد الهزة على عمق 569  كيلومتراً تحت قاع البحر وعلى بعد 182 كيلومتراً شمال شرق منطقة واكاتوبي بالمقاطعة فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وتقع إندونيسيا في منطقة تسمى حلقة النار في المحيط الهادئ تكثر فيها الزلازل والهزات الأرضية.

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