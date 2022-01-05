أربعة صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة فيكتوريا الأمريكية ببغداد

بغداد – سانا

استهدفت أربعة صواريخ كاتيوشا قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم.

وقال مصدر أمني لمراسلة سانا في بغداد إن “أربعة صواريخ كاتيوشا وقعت قرب محطة بريد الجيش الأمريكي في قاعدة فيكتوريا الجوية الأمريكية داخل محيط مطار بغداد الدولي” موضحاً أن “التوقعات تشير إلى انطلاق الصواريخ من حي الجهاد المحاذي للمطار”.

وأشار المصدر إلى أن السلطات باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول الخسائر الناجمة عن استهداف القاعدة.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن أمس الأول عن إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.