موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تلقى ممارسات كوسوفو التعسفية ضد البعثة الدولية إلى كوسوفو رفضاً قاطعاً من الأمم المتحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها: ” إن روسيا تدين أي محاولات للضغط على بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو” مشددة على أن ” إعلان ممثل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو شخصاً غير مرغوب فيه هو استمرار للخط الاستفزازي بشأن تفاقم الأزمات بين الأعراق”.

وأضافت زاخاروفا: ” إن موسكو تدين بشدة أي محاولات لتقييد الأنشطة أو الضغط على بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو واتخاذ خطوات عدوانية تتعارض مع روح ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244″.

وكانت الخارجية الروسية دعت في تشرين الأول الماضي بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو لضمان أمن الدبلوماسيين الروس في بريشتينا بعد إعلان فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.