بعد 141 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام.. الأسير هشام أبو هواش ينتزع حريته

دمشق-سانا

انتصار جديد يحققه الأسرى الفلسطينيون في معركة الصمود والأمعاء الخاوية بعد اجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يوماً من اضرابه عن الطعام احتجاجاً على جرائم هذا الاحتلال بحق الأسرى.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قالت في بيان أوردته وكالة وفا إن الأسير أبو هواش انتصر وعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع الاحتلال يتم بموجبه الإفراج عنه في الـ 26 من شباط المقبل مشيرة إلى أن نصر أبو هواش هو نصر لكل إنسان حر وشريف في هذا العالم ويأتي مكملاً لانتصارات سابقة حققها أسرى آخرون في مواجهة ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الحركة الأسيرة.

عضو مكتب إعلام الأسرى أيمن الشراونة من جانبه أكد أن الأسير أبو هواش استطاع أن ينتصر في معركته بأمعائه الخاوية على الاحتلال الذي يمارس كل أنواع الإجرام والإرهاب على الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاته لافتاً إلى أن صموده جعل الاحتلال يدرك أن مماطلته بالإفراج عنه ليست في صالحه ولا سيما عقب إطلاق المقاومة تحذيرات في الثاني من الشهر الجاري للاحتلال من أن استمراره في اجرامه بحق الأسير أبو هواش سيكلفه الكثير.

من جهته الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي شدد على أن صمود أبو هواش كسر إرادة المحتل وحقق انتصاراً للشعب الفلسطيني وللإنسانية جمعاء على المحتل.

ولفت البرغوثي إلى أن النضال هو الطريق الوحيد والصحيح لتحرير كل الأسرى من معتقلات الاحتلال وليس المراهنة على مفاوضات مع الكيان الغاصب.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش 40 عاماً من بلدة دورا غرب الخليل أضرب عن الطعام في الـ 17 من آب العام الماضي بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في الـ 26 من تشرين الأول 2020 وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وأسير سابق أمضى 8 سنوات في معتقلات الاحتلال.