قاسم: المقاومة بحالة دفاع دائم لمواجهة الاعتداءات

بيروت- سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الوطنية اللبنانية في حالة دفاع وجهوزية دائمين في مواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وقال قاسم خلال كلمته اليوم إن “إسرائيل والولايات المتحدة هما سبب كل الحروب والاعتداءات التي تعرضت لها المنطقة العربية فيما المقاومة الوطنية اللبنانية في حالة دفاع” مشدداً على أنه “من حق المقاومة الوطنية الدفاع وردع العدوان وعدم الرضوخ للاحتلال مهما يكن” وعلى استحالة تحرير الأرض دون المقاومة.

وقال من حق قوى المقاومة وأصحاب الأرض أن يتعاونوا ضد قوى الشر لافتاً إلى أن الذين يلصقون الإرهاب بالمقاومة “يمثلون الظلم العالمي والقتل الجماعي”.