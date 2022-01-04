الصحة العالمية: ضرورة تطعيم 70 في المئة لدرء خطر اوميكرون

جنيف-سانا

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع البلدان على تلقي لقاحات فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن في ظل استمرار ظهور متغير اوميكرون في جميع أنحاء العالم.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن الدكتورة ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد 19 قولها في رسالة للمنظمة إن البلدان لا يمكنها شق طريقها للتخلص من الجائحة في وقت ظل فيه متغير اوميكرون ينتقل “بشكل مكثف” تماماً مثلما يفعل متغير دلتا مضيفة أنه “في سياق الاختلاط الاجتماعي المكثف والاتباع المحدود لإجراءات الصحة العامة التي أثبتت جدواها في سياق تغطية محدودة للتطعيم على مستوى العالم هذه هي الظروف التي تسمح لأي متغير لأي فيروس بالانتشار واوميكرون يستغل هذا الوضع وكذلك دلتا”.

بدوره أشار عالم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية الدكتور عبدي محمود إلى ابلاغ 128 دولة عن متغير اوميكرون قبل فترة العطلة مبيناً أنه لا توجد بيانات كافية متاحة حتى الآن لتحديد ما إذا كان متغير اوميكرون أقل حدة من سلالات الفيروس التاجي الأخرى.

ولفت محمود إلى أن مدينة لندن التي تضررت بشدة من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19 تشهد الآن معدلات أقل من حيث الادخال إلى المستشفيات بنسبة 20 بالمئة تقريباً عما كانت عليه في عام 2020 قبل إتاحة اللقاحات.

ودعا محمود إلى ضرورة التطعيم وقال: “إذا تلقيت التطعيم فأنت محمي ولكن إذا كنت معرضاً للخطر أو لم تتلق التطعيم فإن اوميكرون مهما كان خفيفاً بالنسبة للآخرين فقد يؤثر فيك بشدة لذا فإن التطعيم أمر بالغ الأهمية”.