الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة بوشكاش لأجمل هدف لعام 2021

زيوريخ-سانا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم عن الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة بوشكاش لعام 2021 والتي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام.

وأشار “الفيفا” في بيان له إلى أن القائمة تضمنت هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير في مرمى أرسنال ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز وهدف التشيكي باتريك شيك في مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” إضافة الى هدف الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي في مرمى تشيلسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة من قبل لجنة تحكيم دولية تضم مجموعة من نجوم كرة القدم السابقين إلى جانب تصويت المشجعين المسجلين من جميع أنحاء العالم على موقع “فيفا” الرسمي خلال حفل يقام في الـ 17 من الشهر الجاري.