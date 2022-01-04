مباحثات لتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سورية والأردن

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع وفد من غرفة تجارة الأردن سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سورية والأردن.

وناقش إمكانيات إنشاء شركات سورية أردنية على أساس احتياجات سوقي البلدين وإقامة معارض سورية في الأردن.

الوزير سالم نوه بعمق العلاقات بين البلدين مؤكداً استعداد الوزارة لتذليل كل الصعوبات التي تعيق التعاون بين سورية والأردن وتقديم كل التسهيلات التي تسهم في تطويره.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي حرص القطاع التجاري والاقتصادي الأردني على إقامة علاقات استراتيجية وبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

حضر اللقاء معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي ورئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية.

وكانت انطلقت اليوم فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية على أرض مدينة المعارض بدمشق ويستمر لغاية السادس من الشهر الجاري ويشارك فيه أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة و 135 رجل أعمال واقتصاد أردنياً.