بكين: سنتغلب على تحديات كورونا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

بكين-سانا

أعربت الصين عن ثقتها بالتغلب على التحديات التي يمثلها فيروس كورونا وإطلاق دورة العاب أولمبية شتوية آمنة للعالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله في إفادة صحفية أن “لجنة بكين المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين 2022 على اتصال وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية لضمان عمل الوقاية من الأوبئة ومكافحة الوباء بشكل سليم”.

وأكد وانغ أن “إجراءات مكافحة الجائحة صيغت وفقا لأحدث الأبحاث العلمية حول فيروس كورونا وآراء الخبراء وتجربة المسابقات الدولية الأخرى” مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى الحد بشكل فعال من مخاطر فيروس كورونا وضمان سلامة وراحة الرياضيين والمشاركين في الأولمبياد وحماية صحة وسلامة السكان المحليين” معربا عن أمله في أن يتمكن الجميع من الالتزام الصارم بها.

وبين وانغ أن “الصين حققت انتصارا استراتيجيا بمكافحة فيروس كورونا في الداخل وأنشأت نظاما فعالا للوقاية من الأوبئة ومكافحتها”.