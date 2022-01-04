اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الألمانية ومحتجين ضد قيود كورونا

برلين-سانا

شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف تخللتها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التي استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المتظاهرين الذي خرجوا احتجاجاً على القيود التي تفرضها الحكومة لمواجهة تفشي كورونا.

وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) أن “آلاف المتظاهرين احتشدوا في مناطق عدة في البلاد في الوقت الذي نشرت فيه السلطات عناصر أمن لمواجهة المحتجين وتخللت المظاهرات اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن التي اشتبكت معهم مستخدمة رذاذ الفلفل والهراوات بمدينة باونتس ومقاطعة ساكسونيا شرق البلاد بينما أصيب ضابط بجروح خلال الاشتباكات”.

وفي مدينة ماغديبورغ ألقى المتظاهرون الزجاجات والألعاب النارية على الشرطة.

ووقعت الاحتجاجات قبيل اجتماع لجنة خبراء الوباء اليوم والتي من المتوقع أن تقدم توصيات جديدة للحكومة بشأن احتواء الجائحة.

بدوره قال وزير الصحة إن المعدل الحقيقي للإصابات ربما يكون أعلى مرتين أو ثلاث مرات بسبب الاختبارات والتقارير غير المكتملة خلال فترة العطلة حيث سجلت البلاد اليوم 30561 إصابة و356 وفاة بفيروس كورونا وفق أحدث بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية الصادرة اليوم.