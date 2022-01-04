عاصفة ثلجية تشل طريقاً رئيساً بولاية فرجينيا الأمريكية

واشنطن-سانا

اجتاحت عاصفة ثلجية ولاية فرجينيا الأمريكية وتسببت بإغلاق الطريق الرئيسي بين شمال وجنوب البلاد وباضطرابات في حركة السير.

ونقلت رويترز عن وزارة النقل بالولاية قولها “إن الطريق الرئيسي (I-95 ) الذي يربط شمال وجنوب البلاد أُغلق في الاتجاهين قرب فريدريكسبيرغ لمسافة 89 كيلومتراً تقريباً ما أدى إلى محاصرة سائقي السيارات داخل مركباتهم”.

وواجهت بعض الولايات الأمريكية عواصف ثلجية مع تساقط كثيف للثلوج حتى ارتفاع 30 سنتيمتراً في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة ومناطق الوسط المطلة على المحيط الأطلسي ما تسبب بالعديد من حوادث السيارات والانزلاقات.

كما واجهت العاصمة واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية مع تساقط الثلوج ما أدى إلى إغلاق المقرات الفيدرالية والمدارس وتوقف الحافلات وسبب اضطرابات في حركة الملاحة الجوية.