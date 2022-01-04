هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يمعن بانتهاك حقوقهم

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تمعن بانتهاك حقوق الأسرى التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن الجزء الأكبر من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى تتمثل في الإهمال الطبي ‏المتعمد مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض بعضها مزمن وخطير وعدم تركهم فريسة للاحتلال.

وأوضحت الهيئة أن من بين الأسرى المرضى الأسير عادل حجازي 50 عاماً وعثمان شعلان 21 عاماً من بيت لحم وهشام عواد 20 عاماً من نابلس وعبد الكريم الريماوي 45 عاماً من رام الله.

إلى ذلك أفادت الهيئة بأن 50 أسيراً في معتقلات الاحتلال سيباشرون الليلة إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 141 على التوالي احتجاجاً على ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى.