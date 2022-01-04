موسكو: اجتماع (الناتو) الاستباقي يتوافق مع نهجه بإثارة التوترات

موسكو-سانا

انتقد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عزم حلف الناتو عقد مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية الدول الأعضاء فيه استباقاً لاجتماع مجلس (روسيا الناتو) مشيراً إلى أن هذا الإجراء يراد منه مفاقمة التوترات حول الأزمة الأوكرانية.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن غروشكو قوله للصحفيين اليوم “إن تحرك الناتو بما يحمل في طياته من إشارات إلى قلق الحلف إزاء الحشد المزعوم للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا يتوافق مع نهج الحلف القديم لإثارة التوترات حول النزاع الأوكراني الداخلي قبل كل جلسة حوار مع موسكو ومحاولات تصوير روسيا طرفاً في هذا النزاع”.

وفي السياق نفسه أعلن غروشكو أنه سيمثل موسكو لاجتماع مجلس روسيا والناتو لبحث مقترحات روسيا للضمانات الأمنية في بروكسل في الـ 12 من الشهر الحالي مبيناً أن الوفد الروسي سيضم ممثلين دبلوماسيين وعسكريين.

وكان الناتو أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيعقد مؤتمراً طارئاً عبر الفيديو في الـ 7 من الشهر الجاري لمناقشة مقترحات روسيا للأمن الأوروبي كما أكد أن اجتماع مجلس روسيا الناتو سيجري في الـ 12 من الشهر الحالي في بروكسل.