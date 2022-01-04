أوليانوف: الحظر الأمريكي على إيران يعيق مسار المباحثات النووية

طهران-سانا

اعتبر المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الحظر الأمريكي المفروض على إيران يشكل عائقاً في مسار المباحثات النووية بين طهران ومجموعة 4+1.

ونقلت وكالة (ارنا) عن أوليانوف قوله في تصريح صحفي اليوم “أستغرب حيال شكوك الأطراف الغربيين بشأن عزيمة إيران حيال هذه المفاوضات”، مشدداً على ضرورة التركيز على موضوع إلغاء الحظر الأمريكي خلال مفاوضات فيينا.

وتشهد العاصمة النمساوية فيينا تحضيرات مكثفة لاستكمال أعمال الجولة الثامنة من المباحثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة بشكل فردي عام2018.