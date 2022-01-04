لأول مرة.. قروض لذوي الدخل المحدود من مصرف التوفير بكفالة بوليصة التأمين

دمشق-سانا

أبرم مصرف التوفير مع المؤسسة العامة السورية للتأمين “اتفاقا مبدئيا” الأول من نوعه ينص على “التأمين على قروض ذوي الدخل المحدود” التي تمنح من قبل المصرف بحيث تكون بوليصة التأمين هي الكفيل الأساسي للمقترض إضافة للتأمين على الحياة.

وجاء هذا الاتفاق المبدئي خلال اجتماع عقد اليوم في مقر المصرف بين ممثلين عنه وعن المؤسسة حيث أوضح مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور نزار زيود في تصريح لمندوب سانا عقب الاجتماع أن الاتفاق يسهم في تخفيف وتبسيط إجراءات منح القروض من قبل المصرف وخاصة الصعوبات التي تواجه هؤلاء المقترضين في تأمين الكفلاء.

من جانبها ذكرت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن الاتفاق مع السورية للتأمين سيعود بالمنفعة على كل الأطراف ذات الصلة ولا سيما المقترضين من ذوي الدخل المحدود كفئة مستهدفة لهذا النوع من القروض مبينة أهمية التعاون بين القطاعين المصرفي والتأميني بما يحقق المصلحة المشتركة والعامة.

يذكر أن مصرف التوفير رفع سقف القروض التنموية للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين إلى مليوني ليرة بدلا من مليون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في التعليمات التنفيذية لقروض ذوي الدخل المحدود.

وسيم العدوي