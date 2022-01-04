يافع من السويداء يحول توالف البيئة لابتكارات قابلة للتطبيق

السويداء-سانا

مجموعة كبيرة من التصاميم والمجسمات والابتكارات المصنوعة من توالف البيئة والبقايا الصناعية المهملة أنجزها اليافع غيث حسام عامر من مدينة شهبا بالسويداء على مدار السنوات الماضية وفاز من خلالها بالعديد من الجوائز المهمة التي عكست قدرته على الإبداع واستثمار إمكاناته الخلاقة.

غيث 16 عاماً وخلال حديثه لمراسل سانا الشبابية ذكر أن فكرة الابتكار والتصميم بدأت عنده منذ الصف الرابع حيث جرب بداية تصميم خزنة من خشب الفورميكا تعمل بأرقام سرية ثم حصل على مرتبة الريادة على مستوى محافظة السويداء بمسابقة الطلائع للمجسمات الكرتونية من خلال تصميم باص لاقى استحسان كل من شاهده.

وبين غيث أنه في الصف السابع حاول اكتشاف المحرك والتعرف عليه بشكل أكبر ما خلق لديه حافزاً للمزيد من الابتكارات ومنها آلة تصنيع الغزلة التي تضمنت هيكلاً خشبياً وضع بداخله محرك موصول بمدخرة بأسلاك وفوقه غطاء معدني لقارورة زجاجية يتم وضع مادة السكر عليها عند عمل المحرك لتتولد خيوط الغزلة منها تباعاً مبيناً أنه صمم من هذه الآلة خمسة نماذج لأصدقائه ومعارفه.

ولفت إلى أنه صمم مكنسة يدوية صغيرة وخلاطاً وآلة للنشر بواسطة قوارير بلاستيكية ومروحة بهيكل كرتون ضمنها جميعها محركات وفراشات من تصميمه مع ربطها بمدخرات لتغذيتها.

ابتكارات غيث التي خلفت أثراً مهما تكللت قبل أشهر بمشاركة متميزة مع فرع اتحاد شبيبة الثورة بمعرض الباسل والاختراع عن تصميم لاسلكي لنقل الطاقة الكهربائية مبيناً أنه اعتمد في هذا الابتكار على قانون تسلا مستخدماً قرصين معدنيين CD وضع فيهما لفافات نحاسية مع مدخرة صغيرة تغذي القرص الناقل وتنقل الكهرباء من خلال اللفافة التي يجعلها حقلاً مغناطيسياً إلى القرص الثاني حيث يسعى لتطوير فكرة ابتكاره ليكون قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع.

وبحسب والدة غيث المدرسة فردوس حمزة فإن ابنها يتمتع بحب الاستكشاف وشغف الابتكار لمساعدة نفسه ومن حوله وهو يعمل دائماً على تطوير قدرته على تحويل الأشياء البسيطة والتالفة إلى قطع قابلة للاستخدام والتطبيق على أرض الواقع.

فيما ذكر حسام عامر أنه يشجع ابنه غيث للدخول أكثر في عالم الابتكارات وتطوير نفسه في هذا المجال ليكون مخترعاً قادراً على خدمة محيطه الاجتماعي مؤكداً أهمية دعم هذه الفئة العمرية لما تنطوي عليه من حالات إبداعية وتحفيزها وتنميتها للاستفادة من إمكانياتها مستقبلاً في خدمة الوطن.

ووفقاً للمهندسة راميا نصر عضو في الجمعية السورية للمعلوماتية فإن غيث يمتلك موهبة شخصية وعلمية كبيرة تحتاج بطبيعة الحال إلى الدعم لتطوير إمكانياته وقدراته نحو الأفضل وهو ما يتبدى من خلال الإنجازات المهمة التي حققها في مجال تدوير التوالف.

عمر الطويل

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