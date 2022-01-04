بائع الحكمة.. كشك صغير يتحول إلى مشروع ثقافي للتشجيع على القراءة

طرطوس-سانا

مشروع ثقافي خاص افتتحه الشابان محمد جبر وحافظ حسين في مدينة طرطوس تحت عنوان (بائع الحكمة) يهدف إلى تشجيع الشباب على القراءة والمطالعة في إطار مبادرة تطوعية كرست شكلاً من أشكال المسؤولية الاجتماعية التي يتحلى بها الشباب السوري وخاصة أنها تتوجه إلى طلاب المدارس والجامعات بالدرجة الأولى.

بدأت الفكرة أول الأمر كما أوضح جبر بافتتاح كشك صغير لبيع الكتب ضمن محاولة لتأمين مصدر رزق مقبول يعين الشباب على تكاليف الحياة اليومية إلا أنه وبمرور الوقت بدأ يبحث عن طريقة لتشجيع الناس على المطالعة وأهميتها كفعل ثقافي وفكري ملح فخطر في باله أن يستثمر جانباً من مشروعه في عمل تطوعي يدعم الحراك الثقافي ولو جزئياً.

وأشار في حديثه لنشرة سانا الشبابية إلى أنه بدأ بالدعوة إلى القراءة من خلال وضع إعلان على جدار الكشك الصغير الذي يقوم عليه مشروعه البسيط مفاده أنه يمكن لأي شخص لا يملك المال أن يقرأ 15 صفحة من أي كتاب ويحصل على مشروبه المجاني كما يمكن لأي شخص استعارة كتاب من الكشك ذاته شرط أن يضع مكانه كتاباً آخر قد يحتاجه شخص غيره.

إقبال جيد لقيته الفكرة وعلى نحو غير متوقع حيث بات الكشك قبلة للقراء الراغبين بفسحة مجانية للقراءة حسب حافظ حسين من مؤسسي المشروع والذي أكد أن أغلب رواد المشروع هم من طلبة الجامعات والمدارس من المهتمين بالشأن الثقافي والذين استهوتهم هذه المساحة المجانية الصغيرة وخاصة أنها تتيح لهم اختيار كتب مختلفة تتنوع بين الأدب والفكر والاقتصاد والعلوم والبيئة وسواها.

بدورهم عبر عدد من رواد المشروع الصغير الواقع في شارع الزهور بمدينة طرطوس عن طرافة الفكرة وجدواها إضافة إلى سعادتهم بارتياد الكشك الذي بات يجمع حوله يومياً الكثير من محبي الكتاب والراغبين بالقراءة مؤكدين أن مبادرات من هذا النوع يمكن لها أن تعيد للكتاب الورقي شأنه وقيمته الحقيقية في وقت بات فيه الانترنت وجهة أكثر شعبية لشريحة واسعة من الشباب.

غرام محمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency