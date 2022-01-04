مصرع طفلين وإجلاء آلاف السكان جراء فيضانات في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي طفلان مصرعهما وأجلي آلاف السكان جراء فيضانات كبيرة في جزيرة سومطرة الواقعة أقصى غربي الجزر الإندونيسية الرئيسية.

وأفادت إدارة الكوارث المحلية لوكالة فرانس برس أن الأمطار التي تهطل بغزارة على شمال الجزيرة الإندونيسية منذ يوم الجمعة الماضي أدت إلى فيضان الأنهار ورفع منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار في المناطق السكنية ما أسفر عن مصرع طفلين وإجلاء آلاف الأشخاص.

وعادةً يصاحب موسم الأمطار انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا وأيضاً في ماليزيا التي تحاول التعافي من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها الشهر الماضي وتسببت في وفاة حوالي 50 شخصاً.

وتتعزز هذه الكوارث بسبب إزالة الغابات والافتقار إلى الوقاية من المخاطر وفقاً للمدافعين عن البيئة.