القبض على إرهابيين من تنظيم (داعش) في كركوك

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لخلية الإعلام الأمني إنه بناء على معلومات استخبارية تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من متزعمي تنظيم(داعش) مكلفين إدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية.

وأضاف البيان إن الإرهابيين كان يقومان بتجنيد الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولديهم محاضرات عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة ما تبقى من إرهابيي (داعش) في عدد من مناطق البلاد.