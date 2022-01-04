سيدة تنجح في تأسيس ورشة متناهية الصغر لتصنيع الجوارب

السويداء-سانا

الإصرار على العمل والإنتاج مع توفر مصدر التمويل جعلا أمل عزام تنجح بتأسيس ورشة متناهية الصغر لتصنيع الجوارب ضمن منزلها في قرية المنيذرة بريف السويداء الجنوبي.

الورشة التي انطلقت بها أمل 46 عاماً قبل نحو 5 أشهر تعيل من خلالها أبناءها الثلاثة في ظل ظروف زوجها الصحية كما توفر عبرها فرصتين للعمل للكوي والحبكة.

وروت أمل خلال حديثها لمراسل سانا كيف جاءت فكرة مشروعها انطلاقاً من الحاجة اليومية للجوارب والطلب الدائم عليها مبينة أنها خضعت بداية لدورة تدريبية لمدة 3 أشهر في أحد المعامل بدمشق ثم دورة ريادة أعمال مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي مولها أيضاً بشراء الماكينة الخاصة بالعمل.

وبينت أمل أنها تحضر المواد الأولية اللازمة للعمل من الخيطان القطنية بسعر الجملة من دمشق لتصنع منها الجوارب لمختلف الأعمار ضمن منزلها بحيث يكون العمل خلال ساعات التغذية الكهربائية ويتوقف بفترة التقنين الكهربائي ما يجعل كمية إنتاجها مرتبطة بمدى توفر الكهرباء.

وذكرت أمل أنها تسوق إنتاجها للبسطات والمحال التجارية من خلال المعارف والأصدقاء والمشاركة بالمعارض كاشفة عن طموحاتها لتحويل ورشتها المنزلية إلى معمل مستقبلاً وتوفير أكبر فرص عمل للمحتاجين.

ووفقا لمنسق مشروع “من الفكرة إلى المشروع” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية الشاب عبادة الصباغ فإن مشروع أمل يعتبر نوعياً على مستوى محافظة السويداء مبينا أنه تم تمويلها لشراء الماكينة ومعدات العمل مع إجراء تدريبات تقانية لها ومتابعتها من مهندسين مختصين بهذا المجال حتى انطلقت بالعمل وبدأت بالتسويق.

عمر الطويل