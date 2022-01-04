النمسا تعارض اعتبار الطاقة النووية صديقة للبيئة

فيينا-سانا

عارضت النمسا خطة تقدمت بها مفوضية الاتحاد الأوروبي تدعو لاعتماد تصنيفات تعتبر الغاز الطبيعي ومحطات توليد الطاقة النووية كطاقة خضراء وصديقة للبيئة والمناخ.

وقالت وزيرة البيئة النمساوية ليونوره غيفيسلر في خطاب أرسلته إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل “إن مشروع مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الطاقة النووية مصدراً للطاقة الخضراء المستدامة هو أمر موضع شكوك وتحفظات يرفضها حزب الخضر النمساوي والحكومة النمساوية”.

وحذرت غيفيسلر من خطة للتخلص من النفايات المشعة الخطرة حتى عام 2050 مشددةً على أن اخفاء النفايات النووية أمر مرفوض لأنه يمثل تهديداً للبيئة والمناخ موضحةً أن تلك الخطط تنافي سياسة الطاقة والاتفاقات ذات الصلة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن النمسا واحدة من الدول التي تعارض بشدة استخدام الطاقة النووية ولا تمتلك أي مفاعل نووي على أراضيها وهدد حزب الخضر برفع دعوة قضائية ضد المفوضية الأوربية في حال تم إقرار تلك الخطط.