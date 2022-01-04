سفينة شحن روسية تطلق نداء استغاثة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم أن طاقم سفينة شحن في بحر أوخوتسك أطلق نداء استغاثة بسبب تشكل الجليد لدرجة تهديد لبدن السفينة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المكتب الصحفي بالوزارة قوله إنه “نتيجة التهديد الذي شكله الجليد والضرر الذي قد يلحقه بهيكل سفينة الشحن غريغوري لوفتسوف فقد أطلق طاقم السفينة المكون من ثمانية أشخاص نداء للإخلاء الفوري”.

وأشار المكتب إلى أن السفينة تتواجد حالياً في بحر أوخوتسك بالقرب من جزر شانتار في منطقة خاباروفسك على بعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل.

ولفت المكتب إلى أنه من المزمع إرسال مروحية إنقاذ مزودة بجميع المعدات اللازمة بهدف تقديم المساعدة للطاقم.