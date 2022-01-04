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عــاجــل بمشاركة أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة.. انطلاق فعاليات المعرض الأردني للتجارة على أرض مدينة المعارض بدمشق

اللاذقية اليوم

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جولة في شوارع اللاذقية

تصوير: منذر سعيد

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