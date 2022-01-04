اللاذقية اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش: مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان خرقٌ للقانون الدولي
2022-01-04
السيد نصر الله: الولايات المتحدة لا تزال تمارس الإجرام اليومي بحق الشعب السوري
2022-01-03
الفريق السوري يحرز المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني
2022-01-03
منظمة اليونيسكو تكرم أوركسترا القانون السورية
2022-01-03
السفير ديوب: العلاقات السورية الإيرانية نموذج يحتذى به
2022-01-02
البطريرك أفرام الثاني: متمسكون بوحدة سورية ونأمل برفع العقوبات الجائرة عنها
2022-01-02
الرئيس بوتين في رسالة ثانية للطفلة إيمان: أتمنى لجميع الأطفال السوريين الازدهار والسلام
2021-12-31
محليات
إخماد حريق في منزل بحي الحميدية في حمص
2022-01-04
انطلاق فعاليات (ملتقى الإعاقة الأول) بطرطوس
2022-01-04
إعادة تأهيل المرافق الصحية لـ 50 مدرسة بريف درعا
2022-01-04
الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة في بعض المناطق
2022-01-04
المهندس عرنوس يفتتح مركز هاتف دوما: خطوة مهمة لتقديم الخدمات للأهالي- فيديو
2022-01-03
المهندس عرنوس: الدعم نهج استراتيجي لسورية لن تتخلى عنه ويتم العمل على إيصاله إلى مستحقيه
2022-01-03
فرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة
2022-01-03
رياضة
فياريال يفوز على ليفانتي بخماسية في الدوري الإسباني
2022-01-04
إشبيلية يتغلب على قاديش في الدوري الإسباني
2022-01-03
وولفرهامبتون يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2022-01-03
باريس سان جيرمان يفوز على فان في كأس فرنسا
2022-01-03
مايا أخرس.. مشروع بطلة بالقوس والسهم
2022-01-03
أيمن الحكيم مدرباً للكرامة
2022-01-03
سيلتا فيغو يتغلب على ريال بيتيس
2022-01-03
اقتصاد
إكثار بذار درعا: بيع 5945 طناً من بذار القمح للفلاحين
2022-01-04
الذهب ينخفض ألف ليرة في السوق المحلية
2022-01-04
ارتفاع الدولار مقابل الين لأعلى مستوى منذ خمس سنوات
2022-01-04
ضبط صهريج مازوت في حماة بمخالفة التلاعب بالعداد وسرقة المادة
2022-01-04
أبل أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار
2022-01-04
الذهب يتعافى بعد خسائر كبيرة
2022-01-04
أكثر من 60 شركة تجارية في المعرض الأردني للتجارة والخدمات على أرض مدينة المعارض
2022-01-03
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قوات الاحتلال الأمريكي تنفذ إنزالاً جوياً في قرية الدشيشة بريف الحسكة
بدء عملية التسوية الخاصة بأبناء دير الزور في مركز بلدة الشميطية
الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة في بعض المناطق
غروسبيتش: مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان خرقٌ للقانون الدولي
وفاة أكثر من 5 ملايين و464 ألف شخص في العالم بفيروس كورونا
المهندس عرنوس يفتتح مركز هاتف دوما: خطوة مهمة لتقديم الخدمات للأهالي- فيديو
دير الزور.. انتهاء عمليات التسوية في الميادين
الصحة تتسلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين- فيديو
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدف بالمدفعية منازل الأهالي في ريف تل تمر
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بمشاركة أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة.. انطلاق فعاليات المعرض الأردني للتجارة على أرض مدينة المعارض بدمشق
اللاذقية اليوم
2022-01-04
تصوير: مجد سليمان
اللاذقية اليوم
2022-01-04
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