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النظام التركي يعتقل العشرات بذريعة تورطهم بمحاولة انقلاب 2016

2022-01-04

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 78 شخصاً على الأقل بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن الادعاء العام في اسطنبول أصدر أوامر اعتقال بحق 16 شخصاً تم اعتقال 15 منهم فيما أصدر الادعاء العام في أنقرة مذكرة بحق 99 شخصاً اعتقل منهم 55 شخصاً.

وبالتزامن مع ذلك أصدر الادعاء العام في محافظة قونيا وسط البلاد أوامر اعتقال بحق عشرة أشخاص اعتقل منهم ثمانية وذلك كله في إطار عمليات المداهمة والاعتقال التي تمت في سبع محافظات.

ومنذ محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016 أطلق نظام أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.

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