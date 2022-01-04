انطلاق فعاليات (ملتقى الإعاقة الأول) بطرطوس

طرطوس-سانا

بدأت اليوم فعاليات “ملتقى الإعاقة الأول” بمحافظة طرطوس والذي ينظمه المجلس الفرعي للإعاقة على مدى يومين.

ويتضمن الملتقى محاضرات علمية لشؤون الإعاقة ضمن “المركز الثقافي” وورشات عمل لطلاب كلية التربية في قاعة مشفى التوليد.

وأشار محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى في كلمة له إلى ضرورة الاستفادة من محاور الملتقى وما يقدمه من معلومات لما يخدم طريقة تقديم الدعم الكامل والصحيح لذوي الإعاقة وسبل دمجهم بالمجتمع.

مدين تفاحة أمين عام المجلس الفرعي للإعاقة بالمحافظة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المؤتمر هو الأول من نوعه ويمكن اعتباره نواة لعقد مؤتمر علمي على نطاق أوسع مستقبلا ًمبيناً أن المحاضرات حول محاور الإعاقة “اضطرابات طيف التوحد والإعاقة السمعية والحركية والبصرية واضطرابات النطق والسلوك” إضافة إلى محور الإرشاد الأسري يقدمها أطباء ومختصون بهذا المجال فيما يتضمن اليوم الثاني ورشات عمل حول محاور التدخل المبكر والتربية الخاصة والإرشاد النفسي.

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