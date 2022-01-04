الجمعية الفلكية السورية: اقتران القمر مع زحل والمريخ مع الزهرة وشهب خلال الشهر الجاري

دمشق-سانا

يشهد الشهر الجاري مجموعة من الأحداث الفلكية التي يمكن مشاهداتها ومنها اقتران القمر مع كوكب زحل مساء اليوم ليشكل لاحقاً مثلثاً مع المشتري الخميس المقبل وفق الجمعية الفلكية السورية.

رئيس لجنة الرصد الفلكي في الجمعية طارق الخطيب أوضح في تصريح لـ سانا أن هذا الاقتران سيمكن هواة الفلك من رؤية زحل بشكل واضح.

وأشار الخطيب إلى حدث فلكي آخر في نهاية الشهر الجاري وهو التمكن من مشاهدة المريخ قبل شروق الشمس للجهة الشرقية حيث يشكل اقتراناً مع الزهرة لينضم إليهم القمر في الـ 29 والـ 30 من هذا الشهر كما يمكن مشاهدة شهب الرباعيات حيث يكون أوجها اليوم ويبلغ عدد الشهب في الظروف المثالية من 60 إلى 200 شهاب في الساعة.

عماد الدغلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency