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مصرع 14 شخصاً في انهيار أرضي جنوب غرب الصين

2022-01-04

بكين-سانا

لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة انهيار أرضي حدث في موقع لإشادة مستشفى في مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن مكتب الإعلام بالمدينة قوله إن “انهياراً أرضياً وقع في موقع إشادة مستشفى فيرست بيبول في وقت متأخر من مساء أمس عثرت بعده فرق الإنقاذ والبحث اليوم على 14 جثة وثلاثة مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات وهم بحالة مستقرة”.

وفتحت السلطات الصينية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه.

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