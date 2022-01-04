خلال عام.. تسجيل 402 عامل من القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية في السويداء

السويداء-سانا

بلغ عدد المسجلين في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسويداء من القطاع الخاص خلال العام الماضي 402 عامل.

وأشار مدير فرع المؤسسة نبيل القنطار في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن تسجيل العمال يمكنهم من الاستفادة من جميع الخدمات التأمينية مبيناً أن هذا العدد المحقق من المسجلين خلال عام واحد جاء عقب جولات ميدانية نفذتها المؤسسة للمنشآت ولأصحاب المشاريع في مختلف مناطق المحافظة لنشر الوعي التأميني وتعزيز ثقافة التأمين بين كوادر القطاع الخاص.

من جهة أخرى بين القنطار أنه تم أيضاً خلال العام الماضي تخصيص 1688 معاشاً متعلقاً بحالات العجز والوفاة وصرف مستحقات 227 إصابة عمل ودفع تعويض لـ 247 عاملاً لا تؤهلهم خدماتهم للمعاش وإنجاز 1346 قرار ضم خدمة.

وكان فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسويداء حقق العام الماضي إيرادات قيمتها 6 مليارات و943 مليون ليرة سورية فيما بلغت نفقاته 8 مليارات و444 مليون ليرة.

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