فرض حظر تجول في نيودلهي نهاية الأسبوع الجاري للحد من انتشار كورونا

نيودلهي-سانا

أعلنت السلطات الهندية عزمها فرض حظر تجول في العاصمة نيودلهي في عطلة نهاية الأسبوع الحالي للحد من انتشار سلالة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن نائب رئيس وزراء مدينة نيودلهي مانيش سيسوديا قوله في مؤتمر صحفي اليوم “ستفرض دلهي حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع للحد من انتشار سلالة أوميكرون والتي سببت زيادة في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف إنه “سيتعين على معظم المكاتب والجهات جعل نصف موظفيها يعملون من المنزل”.

وكانت وزارة الصحة الهندية سجلت في وقت سابق من اليوم 37379 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليوناً و 960261 حالة.

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