روستيك: ظهور نتائج تطوير اللقاح الواحد المضاد للإنفلونزا وكورونا خلال العام الحالي

موسكو-سانا

أعلنت شركة روستيك الروسية الحكومية أنه سيتم تقديم النتائج الأولية الخاصة بتطوير لقاح واحد مضاد للإنفلونزا وفيروس كورونا خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المدير التنفيذي للشركة سيرغي شيميزوف قوله: “نحن نعمل حالياً.. ونحتاج إلى إجراء التجارب لجعله آمناً وفعالاً”.

وكان المركز الوطني الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غامالي) أعلن في وقت سابق أن اللقاح المزدوج ضد فيروس كورونا والإنفلونزا قد يظهر بحلول نهاية العام الحالي.

فيما كشف مدير المركز ألكسندر غينتسبورغ عن خطط لتطوير اللقاح المزدوج ضد فيروس كورونا والإنفلونزا مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يجري الآن تكييفه مع أنواع مختلفة من فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد.

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