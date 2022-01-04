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إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في الهند وألمانيا والصين

2022-01-04

عواصم-سانا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم 37379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 و124 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليوناً و960261 إصابة والوفيات إلى 482017 حالة.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى سبعة ملايين و238408 إصابات بعد تسجيل 30561 إصابة جديدة في حين بلغ إجمالي الوفيات 112579 بعد تسجيل 356 وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة العامة تسجيل 175 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 102841 فى حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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