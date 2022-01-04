أبل أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار

واشنطن-سانا

أصبحت شركة أبل أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار في ظل تصاعد ثقة المستثمرين بأن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعاً واستكشافها أسواقاً جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراضي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية ارتفعت قيمة سهم الشركة إلى 182.88 دولاراً في منتصف أول أيام التداول من العام الجديد وهو رقم قياسي أوصل قيمة الشركة السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار.

ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي في وأبل ميوزيك.

واستغرق ارتفاع قيمة أبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهراً بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

وبعد تجاوز قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار ظلت شركة مايكروسوفت وحيدة في نادي التريليوني دولار بينما تجاوزت ألفابت المالكة لغوغل وأمازون وتسلا حاجز التريليون دولار.

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