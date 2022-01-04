23 قتيلاً على الأقل في اشتباكات مسلحة بكولومبيا

بوغوتا-سانا

قُتل 23 شخصاً على الأقل في اشتباكات مسلحة وقعت بإقليم أراوكا شرق كولومبيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب وزير الدفاع الكولومبي خايرو غارسيا قوله في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن تقارير وردت عن مقتل 23 شخصاً على الأقل حتى الآن في معارك بين جماعتين مسلحتين تتنافسان للسيطرة على أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات.

وفي السياق عقد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اجتماعاً لقادة الجيش والشرطة لتقييم الوضع في أراوكا واتخاذ إجراءات لمعالجته موضحاً أنه أمر بنشر كتيبتين في غضون 72 ساعة للمساعدة في مهمة السيطرة على الأرض.

من جانبها عززت فنزويلا إجراءتها الأمنية على الحدود مع كولومبيا نتيجة لهذه الاشتباكات.

وتشهد كولومبيا نزاعات واشتباكات بين جماعات مسلحة تتنافس على النفوذ في مجال تهريب المخدرات حيث تعتبر المنتج الرئيس في العالم للكوكائين.

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