وفاة ثلاث نساء جراء صدمهم بسيارة على طريق المطار

ريف دمشق-سانا

توفيت ثلاث نساء وأصيبت أخرى بجروح متفاوتة اليوم جراء صدمهم من قبل سيارة سياحية بالقرب من الجسر الرابع على طريق مطار دمشق الدولي.

وأشار العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور في تصريح لمندوبة سانا أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم وأدى إلى وفاة ثلاث نساء وإصابة امرأة أخرى بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى أحد مشافي دمشق مبيناً أن سائق السيارة الصادمة لاذى بالفرار وترك سيارته بالقرب من الجسر.

ولفت العميد السعدي إلى أنه يتم البحث عن سائق السيارة مرجعاً سبب الحادثة للسرعة الزائدة وقطع الطريق دون الانتباه.

رحاب علي