خمسون تشكيلياً من دمشق يحتفون في لمة حب

دمشق-سانا

اجتمع أكثر من 50 فناناً وفنانة في المعرض السنوي الأول لفناني دمشق تحت عنوان لمة حب مما شكل كرنفالاً فنياً لعدة أجيال من الفنانين التشكيليين وحواراً جمالياً في الأعمال المعروضة.

المعرض الذي أقامه فرع دمشق في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين واستضافته صالة الشعب ضم أكثر من 80 عملاً فنياً بين لوحة ومنحوتة بأساليب ومواضيع وتقنيات متنوعة جسدت الخصوصية الفنية لدى المشاركين والمشاركات.

وعن المعرض قالت التشكيلية مها محفوظ رئيسة فرع دمشق للفنانين التشكيليين في تصريح لـ سانا يأتي هذا المعرض متزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة تعبيراً عن الحب والتعاون بين فناني وفنانات دمشق وهم يمثلون وجه الحركة التشكيلية السورية كونهم ينتمون لكل المحافظات.

ويهدف المعرض وفقاً لمحفوظ عكس مستوى ما وصلت إليه التجارب الفنية لأجيال من الفنانين السوريين المخضرمين إلى جانب تجارب فنية شبابية وتجتهد لتضع بصمتها الفنية الخاصة.

محمد سمير طحان