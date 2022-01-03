SCS-NET

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرات في الضفة

2022-01-03

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات دعم للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي حوارة وبيتا ومخيم الفوار جنوب مدينة نابلس وبيت أمر شمال الخليل واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

ويعاني الأسير أبو هواش من حالة صحية حرجة ويتعرض لغيبوبة متقطعة في ظل تحذيرات من قبل الأطباء بأنه قد يحدث الأسوء في أي لحظة.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

انظر ايضاً

لتهجير الفلسطينيين قسراً.. المستوطنون يصعدون جرائمهم بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا في محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم للاستيلاء عليها وتهويدها يصعد المستوطنون جرائمهم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved