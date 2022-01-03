إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرات في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات دعم للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي حوارة وبيتا ومخيم الفوار جنوب مدينة نابلس وبيت أمر شمال الخليل واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

ويعاني الأسير أبو هواش من حالة صحية حرجة ويتعرض لغيبوبة متقطعة في ظل تحذيرات من قبل الأطباء بأنه قد يحدث الأسوء في أي لحظة.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.