المهندس عرنوس: قبل الحرب الإرهابية كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية .. واليوم نؤمن 8 ملايين متر مكعب فقط وهذا الواقع فرض التقنين