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عــاجــل المهندس عرنوس: قطاع النقل تعرض للتدمير خلال الحرب الإرهابية بنسبة 60 بالمئة.. وتم رصد مبالغ كبيرة في الموازنة العامة لاستيراد وسائل نقل وإصلاح أخرى.. ندعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل الداخلي وسنقدم كل التسهيلات والدعم اللازم

المهندس عرنوس: قبل الحرب الإرهابية كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية .. واليوم نؤمن 8 ملايين متر مكعب فقط وهذا الواقع فرض التقنين

2022-01-03

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المهندس عرنوس: هناك توجه كبير نحو الطاقة البديلة وننتج اليوم 33 ميغا ويتم العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الاشهر القادمة.. ووقعنا عقدا لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف

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