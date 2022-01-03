المهندس عرنوس: قبل الحرب الإرهابية كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية .. واليوم نؤمن 8 ملايين متر مكعب فقط وهذا الواقع فرض التقنين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السيد نصر الله: الولايات المتحدة لا تزال تمارس الإجرام اليومي بحق الشعب السوري
2022-01-03
الفريق السوري يحرز المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني
2022-01-03
منظمة اليونيسكو تكرم أوركسترا القانون السورية
2022-01-03
السفير ديوب: العلاقات السورية الإيرانية نموذج يحتذى به
2022-01-02
البطريرك أفرام الثاني: متمسكون بوحدة سورية ونأمل برفع العقوبات الجائرة عنها
2022-01-02
الرئيس بوتين في رسالة ثانية للطفلة إيمان: أتمنى لجميع الأطفال السوريين الازدهار والسلام
2021-12-31
الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية خرق فاضح للقانون الدولي
2021-12-30
محليات
فرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة
2022-01-03
مهرجان خطابي بدمشق إحياء لذكرى استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما
2022-01-03
البيئة في 2021.. منظومات طاقة شمسية لأكثر من 40 بئراً ونحو 11 ألف جهاز إنارة للشوارع
2022-01-03
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في حماة
2022-01-03
المهندس عرنوس يفتتح مركز هاتف دوما: خطوة مهمة لتقديم الخدمات للأهالي- فيديو
2022-01-03
بدء العمل بهيكلية التأمين الصحي الجديدة للعاملين في الدولة
2022-01-03
محطة ضخ علوك بالحسكة تعمل بطاقتها بعد استقرار التغذية الكهربائية
2022-01-03
رياضة
مايا أخرس.. مشروع بطلة بالقوس والسهم
2022-01-03
أيمن الحكيم مدرباً للكرامة
2022-01-03
سيلتا فيغو يتغلب على ريال بيتيس
2022-01-03
ليفربول يتعادل مع تشيلسي
2022-01-02
ريال مدريد يخسر أمام خيتافي في الليغا
2022-01-02
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
2022-01-02
شادي الشحف ضمن لائحة الحكام الدوليين لكرة القدم للعام الحالي
2022-01-02
اقتصاد
زراعة 753 هكتاراً بالكمون واليانسون و291 هكتاراً بالوردة الشامية في ريف دمشق
2022-01-03
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2002
2022-01-03
ضبط معمل لإنتاج الألبان مخالف للشروط الصحية في اللاذقية
2022-01-03
المعرض الأردني للتجارة والخدمات غداً على أرض مدينة المعارض
2022-01-03
الذهب يرتفع في السوق المحلية 3 آلاف ليرة
2022-01-03
مهرجان الخيرات ينطلق غداً ووعود بتخفيضات تصل لـ50 %
2022-01-03
استقرار أسعار الذهب
2022-01-03
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المهندس عرنوس: قطاع النقل تعرض للتدمير خلال الحرب الإرهابية بنسبة 60 بالمئة.. وتم رصد مبالغ كبيرة في الموازنة العامة لاستيراد وسائل نقل وإصلاح أخرى.. ندعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل الداخلي وسنقدم كل التسهيلات والدعم اللازم
المهندس عرنوس: قبل الحرب الإرهابية كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية .. واليوم نؤمن 8 ملايين متر مكعب فقط وهذا الواقع فرض التقنين
2022-01-03
2022-01-03
habib
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المهندس عرنوس: هناك توجه كبير نحو الطاقة البديلة وننتج اليوم 33 ميغا ويتم العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الاشهر القادمة.. ووقعنا عقدا لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف
انظر ايضاً
المهندس عرنوس: هناك توجه كبير نحو الطاقة البديلة وننتج اليوم 33 ميغا ويتم العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الاشهر القادمة.. ووقعنا عقدا لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف
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