المهندس عرنوس: هناك توجه كبير نحو الطاقة البديلة وننتج اليوم 33 ميغا ويتم العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الاشهر القادمة.. ووقعنا عقدا لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف