لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية يدين ممارسات الاحتلال في معتقلاته

بيروت-سانا

أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والأسرى الأبطال في سجونه ومعتقلاته.

وطالب اللقاء في بيان اليوم المنظمات الدولية ولاسيما المسماة بمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش مديناً قرار الاحتلال الإسرائيلي باستمرار اعتقاله ومحملاً إياه المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يتعرض له.

وأضاف اللقاء أن الأسير الفلسطيني البطل أبو هواش يواجه خطر الموت نتيجة إضرابه عن الطعام لليوم الـ 139 على التوالي بسبب استمرار قوات الاحتلال في اعتقاله بعد انقضاء المدة المقررة له إدارياً مؤكداً أن ما يقوم به الأسير أبو هواش يمثل صرخة مدوية أمام العالم الذي يدعي احترام حقوق الإنسان ولكنه يصبح أعمى أمام الجرائم الإسرائيلية منذ بداية احتلال فلسطين حتى اليوم.

ودعا اللقاء في ختام بيانه الشعوب العربية والإسلامية للتعبير عن تضامنها معهم بمختلف الوسائل المتاحة لأنهم يدفعون ضريبة مواجهة المؤامرة التي حيكت للسيطرة على كل المنطقة وهم السد المنيع في مواجهة الغطرسة الصهيونية وكشف إجرامها وإرهابها.