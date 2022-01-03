(عبث السياسة.. شهادات على أحداث واقعية) جديد الباحث مهدي دخل الله

دمشق-سانا

كتاب (عبث السياسة.. شهادات على أحداث واقعية) للباحث الدكتور مهدي دخل الله يتلمس تحولات النظام الدولي المعاصر للوصول إلى نظام جديد خلفاً للأحادية القطبية وتعدد الآراء حول طبيعته.

وأشار دخل الله في كتابه إلى أن الكفاح ضد الإمبريالية يستلزم عملاً حقيقياً على جميع المستويات وخاصة الاقتصادي وأن القوة ليست مجرد وسيلة بل ثقافة وحالة وعي والأوروبيون يتصرفون على هذا الأساس فهي معيار الوجود الأساسي مبيناً أن التقدم التكنولوجي زاد في شرور الناس لتصل إلى أغلب المجتمعات وعلاقاتها.

ويتحدث الكتاب عن جمال دمشق لأن فيها مكامن جمال التاريخ فهي الصمود وهي القلعة والربوة وامتدادها على قاسيون حتى ضمته تقريباً وهي التي تتطلع إلى العلا منذ الأزل.

الكاتب اتبع المنهج الواقعي والتطبيقي بحضور العاطفة الوجدانية الصادقة للعمل على ربط العلاقة بين الكتاب والمتلقي وذلك من خلال أحداث عالمية وعربية.

محمد خالد الخضر