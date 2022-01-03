خبير إيطالي: متحور أوميكرون يهدد بامتلاء المستشفيات في إيطاليا

روما-سانا

حذر رئيس مؤسسة جيمبي العلمية الإيطالية نينو كارتابيللوتا اليوم من أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا يهدد بنحو مليوني إصابة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن كارتابيللوتا قوله إن متحور أوميكرون “يسبب نمواً هائلاً للعدوى في البلاد حيث لا يتوافق مع الزيادة في حالات الاستشفاء فمن بين مئة ألف شخص مصاب يتم إدخال 1100 شخص إلى المشفى في صالات الاستشفاء و120 في العناية المركزة” محذراً من امكانية الوصول إلى مليوني حالة إيجابية.

وأعرب كارتابيللوتا عن أمله في أن تساعد زيادة الجرعات التعزيزية المنشطة من اللقاحات في خفض ضراوة متحور أوميكرون.

من جهتها أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان أن نصف مقاطعات البلاد مناطق صفراء اعتباراً من اليوم حيث خرجت أربعة أقاليم عن نطاق اللون الأبيض.

ويحدث الانتقال من المنطقة البيضاء إلى المنطقة الصفراء عندما يكون معدل الإصابة الأسبوعي بالعدوى يساوي أو يزيد على 50 حالة لكل مئة ألف شخص.

وأشار البيان إلى أنه مع الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة والسارية حتى الـ 31 من كانون الثاني الجاري هناك قليل من الاختلافات فقط بين المنطقتين البيضاء والصفراء وهو الالتزام بارتداء الكمامات الوقائية في الهواء الطلق.